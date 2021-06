Découvrez les festivités de la fête nationale à Boucherville

Pour la 187e édition de la fête nationale, la Ville de Boucherville est fière d’offrir à ses citoyens des festivités réinventées et adaptées à la situation actuelle. Sous le thème « Un Québec tissé serré », les activités offertes permettront de renouer avec les célébrations après une pause d’un an et de vivre une soirée unique lors de laquelle un Québec solidaire et résilient sera à l’honneur !

Cette année, la traditionnelle cérémonie protocolaire de l’Ordre du mérite et le discours patriotique seront diffusés sur les médias sociaux de la Ville. Le 23 juin, les gens devront se tenir prêts pour accueillir le passage d’unités mobiles d’animation dans leur rue. La soirée se terminera avec des feux qui scintilleront aux quatre coins de la municipalité.

Les gens sont invités à décorer leur maison en bleu, blanc et jaune afin de souligner le passage des unités mobiles et à sortir leurs chaises d’extérieur pour participer à la fête. Cette façon de faire permettra d’éviter les grands rassemblements tout en profitant de l’ambiance festive de la fête nationale.

« Je tiens à souligner le formidable travail effectué par la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire qui a fait preuve d’une grande créativité et d’agilité pour offrir à nos citoyens des festivités adaptées à la situation. En mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal de la Ville de Boucherville, je souhaite à toutes et à tous une bonne et belle fête nationale. Que celle-ci soit empreinte de fierté collective et porteuse d’espoirs d’un retour à la normale imminent ! », affirme Jean Martel, maire de Boucherville.

La programmation détaillée

Du 22 juin au 24 juin

• Illumination des bâtiments municipaux aux couleurs de la fête nationale.

23 juin — de 18 h à 21 h

• Six unités mobiles d’animation avec duo de chansonniers présentées par Desjardins sillonneront les rues et les quartiers de la ville pour mettre de l’ambiance et faire danser les gens.

Le clou de la soirée : Les feux Desjardins

• Six spectacles hauts en couleur illumineront le ciel des différents quartiers. Les citoyens sont invités à demeurer attentifs lors du crépuscule, des feux d’appel détonneront avant les prestations pour vous indiquer dans quelle direction diriger votre regard.

24 juin à 10 h

• Messe québécoise à l’église Sainte-Famille

La sécurité avant tout

La Société nationale des Québécoises et Québécois et les mesures de la Direction de santé publique ne permettent pas à la Ville de divulguer l’endroit des feux d’artifice et l’heure afin d’éviter les rassemblements. La Ville compte sur la collaboration de ses citoyens afin de respecter cette contrainte. Si les rassemblements sont trop importants, l’animation des quartiers et les spectacles pyrotechniques pourraient être interrompus.

Pour découvrir la programmation détaillée : boucherville.ca/fetenationale