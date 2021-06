Arrêté ministériel visant à allonger les heures d’ouverture des bars

Avec l’accord de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux a adopté un arrêté ministériel visant à permettre dès maintenant aux bars situés dans les régions aux paliers vert et jaune de servir de l’alcool jusqu’à minuit et de fermer à deux heures. Il est à noter que les restaurants pourront aussi servir de l’alcool jusqu’à minuit. Soulignons que ces installations devaient auparavant cesser la vente d’alcool à 23 h et que les bars devaient fermer leurs portes à minuit. Rappelons que les exploitants des bars situés dans les régions aux paliers vert ou jaune doivent respecter certaines conditions, notamment de garder une distance de deux mètres entre les tables; de s’assurer que les clients demeurent assis à leur table; de ne pas permettre la danse ou qu’il y ait un karaoké; de tenir un registre des clients. De plus, les exploitants des bars situés dans ces régions doivent se limiter à 50 % de la capacité maximale prévue au permis d’alcool. Rappelons également que des assouplissements concernant les bars sont entrés en vigueur le 11 juin dernier pour le palier jaune, c’est-à-dire qu’il est permis d’asseoir les occupants de deux résidences par table.