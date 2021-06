Devancer sa 2e dose : uniquement pour le vaccin de Pfizer pour l’instant

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a précisé que, compte tenu des livraisons prévues pour l’instant, l’option de devancement de l’administration de la deuxième dose n’est possible que pour les personnes qui ont reçu une première injection du vaccin de Pfizer. Comme il est recommandé que la deuxième dose soit du même vaccin que celui administré la première fois, le devancement de l’administration de la deuxième injection est tributaire des arrivages de vaccin. Pour l’instant, le vaccin de Pfizer est le seul livré en quantité suffisante pour permettre le devancement sur Québec.ca. Mentionnons cependant que le devancement du rendez-vous pour la deuxième dose est une option possible, mais pas obligatoire. Les rendez-vous déjà planifiés seront honorés et les doses nécessaires pour l’ensemble des vaccins seront disponibles. Les prochaines livraisons de vaccins de Moderna ou d’AstraZeneca seront confirmées sous peu. Trois options sont disponibles pour les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca la première fois : se rendre dans un centre de vaccination sans rendez-vous; aller à son rendez-vous préalablement réservé avec un intervalle de 112 jours; attendre que des plages horaires soient disponibles en ligne.