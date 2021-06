Les élèves De La Broquerie financent leurs activités grâce au succès de La Jardinerie

Les groupes d’élèves de 5e et 6e année de l’école De La Broquerie et leurs éducatrices du service de garde ont organisé le 20 mai dernier, avec la collaboration de l’organisme de participation des parents (OPP), une vente de plants de légumes et de vivaces.

La Jardinerie a remporté un franc succès et a permis d’amasser une somme de 793 $ qui contribuera à financer la tenue d’activités pour les enfants de l’école.

Mentionnons que le service de garde s’est inscrit au concours québécois en entrepreneuriat « OSEntreprendre » avec un projet de Potager Biologique.

Cette idée a été inspirée d’une activité de paniers biologiques organisée à l’école depuis deux ans, et par le projet d’une classe extérieure incluant des sections de jardin.