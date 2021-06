La zone jeunesse des environs du skatepark sera bonifiée

L’un des lieux privilégiés par plusieurs jeunes, le skatepark situé au parc Pierre-Laporte à Boucherville sera amélioré. Le Comité jeunesse a adressé des recommandations au conseil municipal qui ont obtenu un accueil favorable.

La phase un du projet sera réalisée au cours de l’été. Il s’agit d’installer deux réceptacles triples pour recevoir les déchets, la récupération et le compostage; fixer des casiers solides pour ranger les sacs à dos et autres objets; d’aménager des platebandes comestibles composées d’une variété de plants fruitiers et de fleurs comestibles; et finalement de créer une zone d’ombrage avec de longs bancs située en dessous.

La phase deux du projet de bonification du parc sera soumise à une consultation auprès des utilisateurs afin que les besoins en équipements soient bien identifiés. Selon le comité jeunesse, l’offre de modules se trouvant au skatepark est incomplète pour satisfaire les besoins actuels des utilisateurs de planches à roulettes, de BMX, de patins à roues alignées et de trottinettes.

Le comité jeunesse souhaite également bonifier l’offre de services aux jeunes en aménageant pour le futur, soit après la période de crise sanitaire actuelle et dans une phase ultérieure, un espace commun de rassemblement qui pourrait par exemple prendre la forme d’une agora avec une scène de spectacle au centre.