Longueuil : un surplus budgétaire de plus de 51 millions $ en 2020

La Ville de Longueuil a terminé l’année 2020, une année marquée par les défis de la pandémie, avec un rapport financier très positif.

En 2020, Longueuil a enregistré un excédent d’exercice de 51,3 M$, dont 27 M$ proviennent de l’aide financière du gouvernement provincial. Cette aide vient contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2021 et au gel de taxes pour cette même année. Deux autres facteurs ont permis de dégager un surplus, soit la vente de terrains pour 10,5 M$ et les droits de mutation pour 8,5 M$.

« Le maintien d’une saine gestion de nos finances, tout en soutenant l’offre des services de proximité, est un défi majeur pour les municipalités, particulièrement dans le contexte pandémique auquel nous avons été confrontés en 2020. L’aide financière gouvernementale que nous avons reçue pour la gestion de la crise nous a donc grandement aidés », a indiqué la mairesse Sylvie Parent.

Ce surplus servira évidemment à préparer le prochain budget et à contribuer à soutenir de nombreux projets, entre autres l’important développement près de la station de métro. En effet, le groupe DEVEMCO vient d’avoir le feu vert pour lancer un projet évalué à 500 millions de dollars qui comprendra l’érection de quatre tours d’habitation, dont une sur le site de la station de métro, pour ajouter quelque 1200 unités au parc immobilier de Longueuil.