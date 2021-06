Déconfinement progressif : la bibliothèque assouplit ses mesures de fréquentation dès le 7 juin

À la suite des nouveaux assouplissements annoncés par le gouvernement du Québec dans le cadre de son plan de déconfinement progressif, la Ville de Boucherville annonce que la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère reprendra son horaire habituel dès le 7 juin, en plus de permettre l’accès à un plus grand nombre d’usagers, passant de 50 à 100 personnes.



Horaire à compter du 7 juin :

Lundi au mercredi : 10 h à 21 h

Jeudi et vendredi : 12 h à 21 h

Samedi et dimanche : 10 h à 17 h



Notez que la bibliothèque suit toutes les recommandations de la direction de santé publique. Ainsi, le port du masque demeure obligatoire en tout temps à l’intérieur de la bibliothèque. Nous demandons également aux citoyens de continuer à remettre leurs documents dans les chutes dédiées à cet effet, au moment de leur retour.



Plus de lecture, pour un été inspiré!

Bonne nouvelle! Dans le but d’améliorer l’accessibilité de ses espaces et de ses ressources, la bibliothèque restera ouverte les samedis cet été, selon son horaire régulier de 10 h à 17 h. Les passionnés de lecture et les curieux pourront venir bouquiner plus longtemps le samedi!



Au plaisir de vous retrouver à la bibliothèque!