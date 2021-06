La 206e chanson du jour de l’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille est sur Longueuil, la ville où il réside. Bienvenue à Longueuil est aussi associée à un projet qui se veut rassembleur, Faire danser Longueuil.

Sous un rythme qui donne vraiment le goût de danser, Bienvenue à Longueuil énumère les attraits et les plus beaux atouts d’une banlieue qui bouge. Les couchers de soleil sur le bord du fleuve, les grandes artères telles que le ‘’réputé’’ boulevard Taschereau, la fameuse coiffure « dont on peut être fier ». Bref, c’est une chanson inédite conçue pour un projet qui vise à faire bouger la population et mettre en valeur le dynamisme des Longueuillois de tous âges et de divers milieux.

Du 15 juin au 4 juillet, les citoyens sont d’ailleurs invités à s’inscrire pour danser dans la vidéo Faire danser Longueuil. Il est également possible d’envoyer des mouvements de danse afin d’inspirer l’œuvre de la chorégraphe.

Les participants devront être disponibles pour une des dates de tournage : 16 au 19 septembre et seront invités à l’avant-première le 13 octobre prochain au Théâtre de la Ville, selon les mesures sanitaires en vigueur.

Faire danser Longueuil avec Damien Robitaille