Agrile : Boucherville reconduit son programme d’aide pour le traitement des frênes

Afin d’aider les résidants à réduire les coûts liés au traitement des frênes situés sur leur propriété, la Ville de Boucherville reconduit son programme d’aide qui se décline en deux volets : un tarif préférentiel et une aide financière pour le traitement au TreeAzinMD.



Tarif préférentiel

Les résidants qui souhaitent traiter leurs frênes peuvent bénéficier du même prix que celui obtenu par la Ville pour le traitement des frênes publics. En 2021, ce tarif préférentiel est de 3,69 $ par centimètre de diamètre de tronc. Pour obtenir ce tarif, les résidants doivent communiquer directement avec le fournisseur retenu par la Ville, soit Bio-contrôle arboricole, avant le vendredi 13 août via leur site Web traitementagriledufrene.ca ou en composant le 514 432-0838.



Les citoyens sont aussi libres de faire affaire avec l’entrepreneur de leur choix pour le traitement des frênes. La liste complète des entreprises offrant le traitement au TreeAzinMD est accessible sur le site Web bioforest.ca ou en composant le 1 888 236-7378. Notez que certains fournisseurs peuvent exiger des frais de diagnostic, de gestion ou de déplacement. Ces frais ne sont pas remboursés par le programme.



Un soutien financier pour le traitement de vos frênes

La Ville de Boucherville offre un remboursement partiel des coûts du traitement au TreeAzinMD pouvant atteindre 50 % du tarif de traitement, jusqu’à concurrence de 1,85 $ par centimètre de diamètre de tronc.



• Un maximum de deux frênes par propriété résidentielle est autorisé.

• Le frêne traité doit avoir un minimum de 20 centimètres de diamètre et moins de 30 % de dépérissement.

• Le traitement doit être réalisé entre le 1er juin et le 31 août.

• Les demandes de remboursement doivent être transmises avant

le 1er octobre.

• Le demandeur autorise une inspection par la Ville des frênes faisant l’objet de la demande d’aide financière.



Consultez le boucherville.ca/agrile pour consulter toutes les conditions d’admissibilité et remplir le formulaire de demande de remboursement.



Informations supplémentaires

Pour plus d’informations sur l’agrile du frêne, consultez le boucherville.ca/agrile ou communiquez avec nous par courriel à agrile@boucherville.ca ou via la ligne info-environnement au 450 449-8113.