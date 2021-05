Des vaches urbaines cet été à Boucherville !

Après les poules urbaines, est-ce que la Ville de Boucherville permettra aussi les animaux de ferme sur son territoire ?

Il faudra peut-être que l’administration municipale se penche sur le cas, car la semaine dernière, trois grosses vaches de type Holstein ont fait leur apparition sur le terrain avant de la résidence du 386, boulevard Marie-Victorin.

La présence des trois bêtes de ferme a fait beaucoup jaser d’autant plus que l’une d’elles s’est retrouvée à brouter, le second jour, sur un terrain voisin, sur la rue Desmarteau.

D’une ressemblance à s’y méprendre, les trois animaux de ferme étaient en fait des accessoires servant à l’origine d’accessoires cinématographiques, mais le propriétaire de la maison d’hébergement, le docteur Marc Jolicoeur, ainsi que sa conjointe Stéphanie, ont eu un véritable coup de cœur pour les grosses ruminantes, c’est pourquoi ils ont décidé de s’en porter acquéreurs.

Une fois qu’elles ont été installées sur son terrain, le téléphone n’a pas dérougi et les offres ont été multiples de telle sorte qu’il a accepté de vendre deux de ses trois vaches à des amis qui ont eux aussi voulu exposer « Colette » et « Clémentine » devant leur résidence.

Il y aura donc trois Holstein urbaines à Boucherville cet été!