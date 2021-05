Sebastian Breza espère avoir un impact au sein du CF Montréal

Il n’est pas exceptionnel pour un sportif de haut niveau de devoir quitter sa ville et son pays afin de poursuivre sa progression, mais il est plutôt rare qu’il ait la chance de revenir chez lui après un long cheminement. C’est toutefois le cas du gardien de but Sebastian Breza qui a été acquis par le Club de Foot Montréal (anciennement l’Impact) en début de saison.

L’athlète de 23 ans a quitté le Club de soccer de Sainte-Julie à 16 ans afin de joindre le S.S. Monopoli 1966 en Italie. Le joueur originaire d’Ottawa a par la suite été prêté au FC Palerme en 2016. Il a notamment disputé 54 matchs en troisième division italienne avec le Potenza SC, avant de joindre le FC Bologne le 29 août 2020, un club qui appartient au Groupe Saputo, tout comme le CF Montréal, qui a acquis le gardien à la suite d’un prêt.

Sur la scène internationale, Sebastian Breza a également été sélectionné avec les équipes U20, U21 et U23 du Canada.

« Nous sommes contents d’accueillir avec nous cet international canadien, a mentionné le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. Ce joueur talentueux, qui connaît déjà plusieurs éléments de notre équipe, apportera une concurrence supplémentaire à Clément [Diop] et James [Pantemis].»

Breza devra peut-être faire preuve de patience, car en théorie, il part troisième derrière les autres cerbères, c’est-à-dire Diop et Pantemis, dont il était l’un des auxiliaires aux récentes qualifications olympiques des moins de 23 ans.