Les Julievillois répondent à l’invitation de la mairesse de donner du sang

La collecte de sang annuelle de la mairesse de Sainte-Julie s’est déroulée le 25 mai de 10 h à 20 h au Centre communautaire de Sainte-Julie. Cette année, 89 personnes ont répondu à l’invitation de la mairesse, Mme Suzanne Roy.



En raison des règles sanitaires en place, les donneurs ont dû d’abord prendre rendez-vous pour pouvoir donner du sang. Un protocole très strict est mis en place par Héma-Québec afin d’assurer la sécurité des personnes présentes qu’il s’agisse des donneurs, des bénévoles et des employés d’Héma-Québec.



Le succès de la collecte repose sur la générosité des Julievilloises et Julievillois qui se présentent depuis de nombreuses années. La mairesse Suzanne Roy a profité de l’occasion pour elle-même faire un don de sang, tout comme Mme Marie-Nathalie Lapierre, qui a notamment procédé à son 45e don de sang. Des bénévoles de la FADOQ Sainte-Julie participent également chaque année au bon déroulement de la journée en accompagnant les donneurs.



La collecte de la mairesse de Sainte-Julie existe depuis 1997. Plusieurs autres collectes se dérouleront les prochains mois à Sainte-Julie et dans la région. Les besoins en sang demeurent les mêmes en période de pandémie. Tous les jours, des centaines de Québécois reçoivent des transfusions sanguines. Pour connaître les dates des prochaines collectes de même que les mesures sécuritaires supplémentaires appliquées, il suffit de consulter le site Internet de Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca.