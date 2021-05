De grosses surprises au bout de la ligne pour deux Bouchervillois

Deux amis de longue date de Boucherville, Francois Laramée et Jacques Chagnon, ex-député et président de l’Assemblée nationale du Québec, ont dû livrer de difficiles combats la semaine dernière alors que des truites arc-en-ciel de 5, 6 et même de 7 livres ont carrément attaqué leurs mouches et leurres lors d’une très fructueuse sortie de pêche à la réputée pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts, dans la région de Lanaudière.

Aux dernières nouvelles, il y avait encore un enjeu à savoir qui avait capturé la plus grosse truite, mais cependant pas d’équivoque sur la quantité car le score final a été de 6 à 3…Quoi qu’il en soit, les salmonidés ont tous terminé en sushi, en mousse, en filets, et en tartare.