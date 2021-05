Marche virtuelle pour l’Alzheimer jusqu’au 30 mai

Les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et les proches aidants comptent sur la Société Alzheimer Rive-Sud pour obtenir du soutien tout au long de leur cheminement avec la maladie. Et, chaque année, la Société Alzheimer Rive-Sud compte sur la population pour participer à la Marche annuelle pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine. Même si la pandémie a eu un impact négatif sur de nombreux services en Montérégie l’année dernière, les gens ont démontré leur soutien en participant à la marche virtuelle et en recueillant des fonds cruciaux qui ont permis d’offrir bon nombre de services en ligne. L’organisme a ainsi pu continuer à répondre aux besoins des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et ceux de leurs proches aidants sur la Rive-Sud. Toutefois, encore plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de services de soutien indispensables, y compris des services-conseils et des programmes de jour pour les personnes atteintes et des programmes de répit pour les proches aidants. Il est possible de faire une différence en s’inscrivant, de façon individuelle, avec sa famille ou en formant une équipe, en cliquant sur : marchepourlalzheimer.ca. Vous pouvez aussi prendre une photo ou faire une vidéo et la télécharger sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.