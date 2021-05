La Virée Rose : bouger pour soutenir la cause du cancer du sein

La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) a lancé la quatrième édition de la Virée Rose. Dès maintenant et ce jusqu’au 5 juillet, les Québécois sont invités à parcourir des kilomètres et à amasser des dons pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein. Tous les détails pour s’inscrire se trouvent sur le www.vireerose.ca. Cet événement représente la plus importante activité de collecte de fonds annuelle de la FCSQ. L’objectif est d’amasser plus de 360 000 $ pour cette édition 2021. Ces dons permettront d’offrir gratuitement des services de soutien aux personnes touchées, tels que du soutien psychosocial, de l’aide financière, l’accessibilité à la clinique virtuelle ainsi qu’au programme de kinésio-oncologie « Ma Santé Active ». « Au quotidien, la FCSQ est témoin de la réalité et des besoins des personnes touchées par le cancer du sein et leurs proches. Notre devoir est d’améliorer leur qualité de vie en leur offrant les meilleurs services de soutien qui soit, et ce, gratuitement et partout au Québec. Grâce aux dons amassés dans le cadre de la Virée Rose, la FCSQ peut assurer la pérennité de ses services, les bonifier et même en développer de nouveaux », a soutenu Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la FCSQ.