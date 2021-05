Départs à la retraite de deux conseillers municipaux d’expérience à Sainte-Julie

Communiqué – Ayant fait le tour des commissions et comités de la vie municipale, deux conseillers de 20 et 16 ans d’expérience, Messieurs André Lemay, du district du Moulin et Normand Varin, du district du Grand Coteau, désirent passer le flambeau et vivre une retraite familiale.

Ayant une santé précaire, Monsieur André Lemay, âgé de 69 ans, souhaite prendre sa retraite avec son épouse Carole qui n’a jamais cessé de l’encourager. « La vie politique nous demande beaucoup et je veux reprendre une vie bien remplie avec mon épouse, mon fils François et son épouse Marjolaine. Je remercie sincèrement Madame Roy de la confiance témoignée, mes confrères et consœurs du conseil, de nos deux directeurs généraux passé et présent, de tous les employés municipaux ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à rendre possible cette belle qualité de vie julievilloise. Que de belles discussions ai-je eu avec nos concitoyens qui siègent sur les divers comités! Par vos idées, vous nous aidez à grandir et à partager avec la population. Merci », mentionne-t-il.

De son côté, c’est en 2019 que Monsieur Normand Varin mettait fin à sa carrière professionnelle pour se concentrer à plein temps sur les dossiers municipaux. « L’heure est maintenant arrivée pour moi de penser à voyager, tout en profitant des plaisirs de la vie avec mon épouse Linda et mes enfants qui m’ont soutenu durant toutes ces années. C’est avec fierté et bonheur que je prendrai plus de temps auprès de mes petits-enfants. D’autres candidats relèveront les défis municipaux et je serai toujours présent pour tous les julievillois. À Madame Suzanne Roy : merci. À Monsieur Mario Lemay : bonne route. Au directeur général et à tous les employés municipaux : merci de votre excellent travail. Et à mes amis du conseil municipal : bravo et merci. Au plaisir de vous revoir dans Sainte-Julie », indique-t-il.

Madame Suzanne Roy et Monsieur Mario Lemay, chef de la Voix des Citoyens, ont partagés ces vœux « pour une retraite bien méritée, le conseil municipal se joint à nous pour offrir à André et à Normand une super retraite et soyez assuré de notre bon souvenir ».

Émus, les deux futurs retraités nous ont assuré de leur soutien lors de la prochaine élection et plus encore.

Merci André et Normand !

Source: Ville de Sainte-Julie