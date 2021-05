Pétition en soutien aux aînés

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, apporte tout son soutien aux efforts déployés par sa collègue de Shefford et porte-parole du Bloc Québécois pour les aînés, Mme. Andréanne Larouche, pour faire en sorte d’accroître de façon substantielle l’aide offerte par l’État à ces personnes à qui nous sommes infiniment redevables. À cet effet, elle marraine une pétition visant à augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti (SRG) pour l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus admissibles.



«Les aînés sont les premières victimes de la pandémie. En plus d’être surreprésentés dans les décès, ils souffrent d’isolement et d’anxiété, et voient leur pouvoir d’achat diminuer. Ils ont reçu une aide ponctuelle et insuffisante pour répondre aux effets de la crise sur leurs finances. En divisant les aînés en deux catégories, les personnes de 65 à 74 ans et celles de 75 ans et plus, les libéraux laissent tomber plus de 3 millions de personnes âgées. Et, ça, c’est inacceptable pour nous», a expliqué Andréanne Larouche.



La pétition proposée par Mme Larouche s’inscrit en ligne directe avec les actions entreprises jusqu’à présent par le Bloc Québécois, afin d’améliorer le sort de nos aînés. Depuis près de deux ans, le parti souverainiste fédéral défend et promeut sans relâche l’idée d’une augmentation de 110$ par mois de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour l’ensemble des aînés âgés de 65 ans et plus. Cet engagement indéfectible en faveur des aînés a culminé, ce printemps, lors du dépôt du budget fédéral, alors que le Bloc Québécois a tenté de faire adopter un amendement visant à le concrétiser, mais les manœuvres du parti libéral de Justin Trudeau n’auront pas permis son adoption.



Le gouvernement libéral a d’ailleurs décidé de ne s’en tenir à sa promesse électorale obtuse de 2019, à l’effet d’augmenter simplement la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10% pour les personnes de 75 ans et plus, sans prendre en considération, dans son budget, les changements considérables qui ont eu lieu depuis…



«Il était déjà odieux de diviser les aînés en deux catégories, les ‘‘jeunes’’ aînés et les ‘‘vieux’’, mais il est d’autant plus répugnant de se faire dire, à mots à peine couverts, que c’est parce que les ‘‘jeunes’’ aînés auraient apparemment subi moins de préjudices dans le cadre de la pandémie, qu’ils seraient plus ‘‘riches’’ et auraient donc moins de besoins que les ‘‘vieux’’… Et, en plus, cela va à l’encontre de la volonté clairement exprimée par la Chambre des communes, qui, à l’initiative du Bloc Québécois, s’était prononcée, le 8 mars dernier, en faveur d’une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Chose certaine; le Bloc Québécois continuera de défendre nos aînés!», d’ajouter Stéphane Bergeron.



Dans cet esprit, M. Bergeron invite ses concitoyennes et concitoyens âgés de 65 ans et plus à rester à l’affût, puisqu’il accueillera sa collègue, Andréanne Larouche, le 29 juin prochain, à compter de 9h30, pour une rencontre virtuelle portant sur les revendications du Bloc Québécois en faveur des aînés et la pétition sur l’augmentation de la pension de vieillesse. Les modalités de cette rencontre virtuelle seront rendues publiques incessamment. Entre-temps, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le bureau de circonscription par téléphone, au 450 922-BLOB (2562), ou par courriel, à stephane.bergeron@parl.gc.ca.



Signalons par ailleurs qu’il est d’ores et déjà possible de signer cette pétition en cliquant sur: https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-3421