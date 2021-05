Qui sera la bonne étoile de Bouboule ?

Cette semaine, Proanima vous présente Bouboule. Ce beau chat âgé d’un an et demi est assez timide, mais tout de même affectueux une fois en confiance. Il fait partie du programme Ma bonne étoile ★ qui propose l’adoption au montant de votre choix, afin de vous permettre d’investir davantage pour sa santé.

Selon Patricia Durocher de Proanima, « il faudra respecter la période d’adaptation et lui offrir un environnement calme le temps de son intégration. Bouboule est très joueur et actif, et a l’habitude d’aller à l’extérieur. Il sera important de lui offrir des endroits où il pourra grimper et se reposer. IL devra être le seul animal de la famille, car il ne s’entend pas bien avec les autres animaux. Bouboule devra manger une nourriture urinaire à vie. C’est pourquoi il fait partie du programme Ma bonne étoile ★ . Devenez sa bonne étoile! »