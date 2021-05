Un site web pour la Maison Gilles-Carle Boucherville

La Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB) mettra en ligne en fin de semaine son tout nouveau site web.

En complément de la page Facebook, le site web de la Maison Gilles-Carle Boucherville offre une présentation détaillée de sa mission et de ses services. Conçu pour offrir aux utilisateurs une navigation simple, claire et intuitive, « le site web contient une multitude de renseignements utiles pour mieux connaître la mission de la MGCB ainsi qu’une description de ses services, adaptés aux réalités des personnes proches aidantes et aidés.es de la région », a précisé M. Benoit Létourneau, directeur général.

L’adresse du site: maisongillescarleboucherville.ca



UN CONTENU SIMPLE ET CONVIVIAL

En défilant les pages du site nous retrouvons des croquis et des œuvres du cinéaste Gilles Carle, ainsi que des illustrations crées par Mathieu Forget Design. Les concepteurs ont su reproduire l’atmosphère feutrée et chaleureuse de la Maison en exposant quelques photos des lieux, imprégnés par les arts et par l’histoire de Boucherville. Le menu ainsi que les onglets en page d’accueil permettent de trouver rapidement les informations recherchées.



La section « FAQ » (Foire aux questions) propose des réponses aux interrogations les plus souvent posées à nos intervenants. De plus, un onglet particulier intitulé « Réservation » permet à toute personne désirant profiter des services de la Maison Gilles-Carle Boucherville de s’inscrire en ligne. Les futurs bénévoles pourront également utiliser cet onglet pour signifier leur intention de contribuer aux efforts de la MGCB. Un intervenant effectuera rapidement un suivi de leurs demandes.



Les sections « À propos » et « Services » décrivent l’ensemble de tout ce que la MGCB peut offrir en termes d’accueil chaleureux, de services mis à la disposition des visiteurs et de ressources humaines qui composent l’équipe dévouée.



La Maison Gilles-Carle Boucherville est un organisme accrédité pouvant solliciter des dons et remettre des reçus pour usage fiscal. Ainsi, une page est dédiée au « don en ligne » pour ceux et celles qui souhaitent soutenir financièrement la MGCB. Enfin, une page « Covid-19 » donne toute l’information pertinente aux précautions prises par la MGCB entourant le sujet.



Développé par l’agence La Marketeuse et ses collaborateurs, le site s’adapte parfaitement à toutes les tailles d’écran (mobiles, tablettes, ordinateurs et autres), tout en étant très sécuritaire.



La création du site a été possible grâce à une subvention de Nathalie Roy, députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications.

UNE MAISON AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ

La mission de la Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB) est de soutenir les personnes proches aidantes en leur offrant des services d’hébergement temporaire, de halte-répit et des groupes d’entraide. Une équipe multidisciplinaire d’intervenants offre les services de soins et d’hôtellerie, de soutien biopsychosocial, des services-conseils et de référencement.

Les services d’hébergement temporaire s’adressent aux personnes aidés.es adultes de 18 ans et plus, souffrant d’une incapacité temporaire ou permanente reliée au vieillissement ou présentant un problème de santé physique, de santé mentale ou une déficience intellectuelle.