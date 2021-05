Les citoyens de Contrecœur invités à donner un coup de main lors d’une grande opération de nettoyage

La Ville de Contrecœur est très heureuse d’annoncer qu’elle procédera à une grande opération de nettoyage de déchets au parc Barbe-Denys-De La Trinité le 5 juin prochain, de 9 h à 11 h. Toute la population est invitée à donner un coup de main dans le cadre de cette activité qui a pour but d’améliorer la qualité de vie et de l’environnement dans ce secteur.



La Ville a obtenu une subvention de 5000 $ pour la réalisation de ce projet dans le cadre du programme « Coup de balai » de la Fondation GDG. Cette aide financière permet annuellement à seulement une municipalité ou un organisme communautaire de nettoyer un secteur du Québec ayant été pollué par l’activité humaine.



La Ville effectuera donc la restauration et la mise en valeur de la zone de conservation du parc Barbe-Denys-De La Trinité (entrée située au 4650, rue des Ormes) qui incluent notamment ce grand nettoyage printanier.



« Nous vous invitons à participer de façon bénévole avec vos enfants, votre conjoint(e), votre famille ou vos ami(e)s à cette activité de nettoyage en respectant les consignes gouvernementales et les mesures sanitaires en vigueur. Cette opération de ramassage nous permettra de maintenir la qualité de vie dans notre communauté. Il est important de garder nos parcs et espaces verts exempts de déchets et de conserver intacts les milieux naturels et la magnifique biodiversité que nous avons la chance de compter sur notre territoire. Faisons notre part et soyons solidaires afin que cette zone de conservation et de promenade demeure agréable et saine pour toute la population contrecœuroise! », a encouragé la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.



Pour vous préparer à cette matinée, nous vous invitons à apporter du matériel adapté à la saison printanière en forêt notamment des bottes d’eau, des vêtements longs et du chasse-moustiques. Des gants et des masques seront fournis aux participants par la Ville de Contrecœur, selon le besoin.



Les bénévoles devront respecter les mesures sanitaires et les directives de ramassage mises en place sur le site, dont la distanciation physique de 2 mètres avec les autres bulles familiales et le port du masque.



Le projet « Coup de balai », né en 2014, a comme mission entre autres d’assister les municipalités dans leur désir de rendre à la nature les espaces publics contaminés par l’activité humaine en retirant les déchets et de sensibiliser la population locale aux impacts de la pollution en la mobilisant.



Grâce à cette opération de nettoyage, la Ville de Contrecœur poursuit ses efforts environnementaux dans le cadre de son Plan d’action en développement durable (PADD). Découvrez chacune des mesures mises en place par la Ville au cours des derniers mois sur son site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.