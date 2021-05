Jean-Marc Léveillé sera candidat à la mairie de Longueuil

La course à la mairie de la ville de Longueuil se précise un peu plus aujourd’hui avec l’annonce de la candidature de Jean-Marc Léveillé, président du Conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Il prend la tête du Parti d’opposition officielle, Longueuil citoyen. Il fera la lutte, entre autres, à la cheffe de la Coalition Longueuil, Catherine Fournier, et au syndicaliste Jacques Létourneau.

Au cours des 20 dernières années, Jean-Marc Léveillé a dirigé des entreprises spécialisées dans les secteurs de la pharmacie, de la santé, maintenance industrielle et services professionnels. Administrateur de société, son expertise se dirige sur la performance des organisations, le support aux compétences, la planification de la relève et le démarrage d’entreprise. La performance des ressources, la qualité de gestion et l’organisation du travail ont toujours été au centre de ses préoccupations professionnelles.

Monsieur Léveillé est également impliqué dans plusieurs organismes de protection des animaux au niveau provincial, dont le service animalier de la Rive-Sud Proanima.

La candidature de monsieur Léveillé sera confirmée cet après-midi.