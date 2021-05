Une adolescente de 17 ans recherchée

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Amal Desjardins. L’adolescente de 17 ans a été vue pour la dernière fois, le 9 mai à Longueuil. Elle pourrait se trouver à Montréal ou à Toronto. La police craint pour sa santé et sécurité.

La jeune fille a la peau blanche, mesure 5’5’’ (1 m 65), et pèse 110 lb (50 kg). Elle a les cheveux longs noirs, les yeux bleus. Elle ’exprime en anglais et en français.

Le SPAL sollicite l’aide du public afin de retrouver Amal Desjardins est priée de contacter le 911 immédiatement