L’affectueuse Croquette se cherche une famille d’accueil

Croquette est le coup de cœur d’Audrey, une employée chez Proanima, le service animalier qui dessert la région. C’est, dit-elle, la chatte la plus affectueuse qu’elle n’ait côtoyée.

« Croquette recherche le contact humain et fait du petit pain dans les airs lorsqu’on lui donne des caresses! Elle est craquante et il lui arrive même de nous donner des petits bisous sur les mains lorsqu’on la visite. Elle adore se faire brosser et flatter. D’ailleurs, elle a le poil doux comme un lapin! », dépeint Patricia Durocher, de Proanima.

Croquette est actuellement traitée pour du sang dans ses urines. L’équipe recommande donc de lui offrir de la nourriture urinaire et d’assurer un contrôle urinaire chez votre vétérinaire. Sinon, cette minette de 8 ans se porte très bien!

« La famille qui voudra l’accueillir sera vraiment chanceuse! », de l’aveu d’Audrey et de Patricia.

Croquette fait partie du programme Ma bonne étoile ★ qui propose l’adoption au montant de votre choix, afin de vous permettre d’investir davantage pour sa santé. Devenez sa bonne étoile !