Ordre du mérite : Marjolaine Tessier reçoit le prix Pierre-Boucher pour son implication communautaire

Marjolaine Tessier a reçu le prix Pierre-Boucher lors de la Grande soirée virtuelle de la Fondation Jeanne-Crevier, le 7 mai dernier. Cette distinction, la plus élevée du programme de l’Ordre du mérite de Boucherville, a été remise par le maire Jean Martel et la conseillère municipale Jacqueline Boubane.

« Marjolaine Tessier est loin d’être méconnue à Boucherville. En effet, depuis plus de 40 ans, elle défend la cause du mieux-être des personnes âgées. Sa grande implication, son leadership ainsi que ses qualités humaines font d’elle une inspiration pour les Bouchervillois », a mentionn. Mme Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite.



Dès l’ouverture du Centre d’accueil Jeanne-Crevier, en 1980, Mme Tessier s’est engagée à titre de responsable de la vie communautaire et du milieu de vie. En 1987, lors de la création de la Fondation, elle est nommée vice-présidente. C’est en 2006, lorsqu’elle décide de prendre sa retraite, qu’elle devient alors présidente. Il faut souligner qu’à travers les années, la Fondation a investi près de 2,5M$ en projets de rénovation et en activités d’animation thérapeutiques. Toutes les campagnes de financement de la Fondation ont été un réel succès grâce au dévouement de Mme Tessier.



Après 35 années à s’impliquer auprès de la Fondation Jeanne-Crevier, Mme Tessier peut être fière de l’œuvre accomplie. Si vous lui en faites la remarque, elle ajoutera spontanément qu’il s’agit d’un travail d’équipe, ne réalisant pas qu’elle est le moteur et l’inspiration de cette équipe dont elle est si fière. On peut dire qu’elle sème le bonheur avec ses sourires, sa main sur une épaule ou dans les cheveux, sa bienveillance et son respect. En parlant des résidents du Centre, elle mentionne : « Même si on ne sait pas s’ils seront là demain, l’important est le moment présent passé avec eux. Ils sont tellement contents et, en retour, ils nous donnent de l’amour. ».



« Je mentionne souvent que la préservation et l’amélioration continue de la qualité de vie unique et exceptionnelle dont nous bénéficions à Boucherville sont l’une des plus importantes priorités pour notre municipalité. En œuvrant depuis si longtemps à transformer de milieu de soins à milieu de vie le CHSLD Jeanne-Crevier, Madame Marjolaine Tessier permet ainsi d’améliorer la qualité de vie d’une partie très vulnérable de la population de notre ville. Bravo à elle et chapeau pour toutes ses années de dévouement à cette cause si noble. L’implication communautaire soutenue de Madame Tessier est sans contredit une source d’inspiration et de fierté pour la population de Boucherville », a déclaré M. Martel.