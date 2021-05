Association de Soccer Varennes Saint-Amable: Une équipe pour les jeunes avec un TSA

Les jeunes de la région vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) auront enfin l’occasion de pratiquer leur sport préféré dans les prochaines semaines. Le tout, grâce à une initiative créée par des parents dévoués.

Maniaque de football, fan de Messi, le jeune Éloi, 8 ans, a éprouvé de la difficulté à s’intégrer à des activités de sport organisé au cours des dernières années.

Il faut dire que, comme des milliers de jeunes répartis aux quatre coins de la province, le garçon, qui a été au centre d’un reportage diffusé par TVA Sports la semaine dernière, vit avec un trouble du spectre de l’autisme. Une condition qui, malgré les bonnes intentions, a pu lui causer quelques problèmes quand venait le temps de participer à des entraînements.

« Pour un enfant avec un TSA, de s’impliquer dans un sport organisé, c’est compliqué, a expliqué Alexandre Pépin, le père du garçon, au journaliste Andy Mailly-Pressoir. Il y a beaucoup de règles. Éloi c’est un garçon attachant, avec un grand cœur. Ce qu’il te donne, ça vient directement en ligne avec son cœur. Tu sais qu’il te parle toujours franchement. Mais quand il vit de mauvaises émotions, ça aussi c’est direct. Les colères, les déceptions… tout est plus gros. Autant dans le malheur que dans le bonheur. »

6 à 16 ans

Malgré ces difficultés, il était important pour Alexandre que son fils puisse pratiquer le sport qui le passionne dans le plaisir et sans les irritants qui auraient pu venir à bout de sa motivation.

« Si je me suis engagé dans l’Associtation de soccer de Varennes St-Amable (ASVSA), c’est parce que je voulais m’impliquer. Je savais qu’Éloi avait besoin d’une attention particulière et je ne voyais pas de programme pour lui. Je l’avais inscrit déjà les autres années et clairement, ça n’était pas [adapté à ses besoins]. Il se désintéressait. Les enfants de cet âge-là, aussitôt que tu as une petite différence, il y a du jugement. C’est dans leur nature. Ils vont dire : « T’es moins bon » ou « Je ne te ferai pas de passe parce que tu n’es pas capable de la prendre », « T’es moins rapide », « Tu ne comprends pas comme moi ». C’est pourquoi cette année, on a créé un nouveau programme de soccer adapté pour les jeunes de 6 à 16 ans. »

Afin de mettre les balises de cette nouvelle initiative, Alexandre et ses partenaires se sont notamment inspirés des activités du programme Hockey Adapté implanté à Varennes, Sainte-Julie, Chambly et St-Jean en Montérégie. Parmi les caractéristiques du programme, les enfants ne sont pas classés selon leur âge mais leurs capacités et ils sont encadrés par des adultes bénévoles durant les activités du club.

Les parents intéressés sont d’ailleurs invités à une activité porte ouverte qui aura lieu le 16 mai prochain. Si vous désirez y participer, visiter le site www.asvsa.ca