Calendrier de vaccination par groupe d’âge

La campagne de vaccination s’accélère afin de permettre à tous les adultes qui le souhaitent de recevoir une première dose de vaccin contre la COVID d’ici le 24 juin.



Toutes les personnes âgées de 50 à 59 ans qui n’ont pas encore été vaccinées sont invitées à prendre rendez-vous. Les personnes plus jeunes pourront le faire par la suite selon la cadence suivante :



 À compter du 30 avril : personnes de 50 à 59 ans

 À compter du 3 mai : personnes de 45 à 49 ans

 À compter du 5 mai : personnes de 40 à 44 ans

 À compter du 7 mai : personnes de 35 à 39 ans

 À compter du 10 mai : personnes de 30 à 34 ans

 À compter du 12 mai : personnes de 25 à 29 ans

 À compter du 14 mai : personnes de 18 à 24 ans





Les gens doivent prendre rendez-vous sur le web à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID. Ceux qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.



« L’ouverture de la vaccination à toute la population est une excellente nouvelle qui était très attendue. L’autre bonne nouvelle, c’est que les nouveaux cas et les hospitalisations diminuent depuis la mi-avril en Montérégie. J’invite tous les adultes qui n’ont pas encore été vaccinés à prendre rendez-vous et à continuer de respecter les mesures sanitaires. Il est encore trop tôt pour relâcher notre vigilance, car le virus circule toujours notamment dans les milieux de travail et dans les écoles et les mesures de distanciation sociale sont efficaces pour diminuer la transmission de la maladie », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.



Actuellement, quelque 458 418 Montérégiens ont déjà été vaccinés contre la COVID.



Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/