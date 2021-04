Caisse Desjardins des Patriotes : le centre de services Fort-Saint-Louis ferme temporairement

Le centre de services Fort-Saint-Louis de la Caisse Desjardins des Patriotes fermera temporairement ses portes du 3 mai au 7 septembre prochains. Les deux guichets resteront toutefois en service.

« Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère. Il y a de plus en plus de risques et c’est un enjeu de sécurité », explique la conseillère aux communications, Marie-Josée Lamoureux.

En raison de la crise sanitaire, le personnel s’absente plus souvent, et l’institution ne peut laisser un seul employé par centre. Pour des raisons de sécurité il doit y avoir minimalement deux employés en fonction par centre, ce qui par les temps qui courent, est plus difficile à maintenir, explique Mme Lamoureux.

« Nous avons des centres de services établis dans les sept villes que nous desservons. Nous avons jugé que la fermeture du centre du boulevard Saint-Louis serait la moins problématique pour la clientèle, car il est situé à seulement deux kilomètres du siège social.»

« Il n’y a aucune mise à pied et les clients qui sont moins à l’aise avec le guichet automatique peuvent nous appeler. Nous allons les accompagner au téléphone pour qu’ils puissent effectuer leurs transactions. »