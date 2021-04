De l’aide à 12 organismes de sport ou de loisir pour passer à travers la difficile période de la pandémie

Une douzaine d’organismes de sport ou de loisir de Boucherville, Sainte-Julie, Varennes et de Longueuil se partageront une aide financière de 154 000 $ pour passer à travers la difficile période de la pandémie qui a ralenti sinon complètement interrompu leurs activités.

Loisir et Sport Montérégie (LSM) a lancé en décembre dernier un nouveau programme d’aide financière, soit le Fonds montérégien d’urgence en loisir et sport pour les OSBL doté d’un budget de 500 000 $. Un total de 39 clubs ou organismes de la Montérégie bénéficieront du programme.

En tant qu’Unité régionale de loisir et de sport (URLS), Loisir et Sport Montérégie souhaite répondre au meilleur de ses capacités aux différents besoins de ses membres et des acteurs du loisir et du sport en Montérégie.

Le programme visait à favoriser le maintien d’une offre d’activités à proximité du milieu de vie des citoyens en prévision de la relance du loisir et du sport et à soutenir financièrement les organismes montérégiens ayant subi des pertes monétaires en lien avec la pandémie

tout en favorisant la pérennisation et le soutien à la relance des organismes montérégiens en loisir et sport

À la suite des demandes reçues, le comité de sélection a choisi de soutenir financièrement 39 organismes de la Montérégie.

Les organismes de Boucherville, Sainte-Julie et de Varennes ainsi que les montants octroyés sont :

. Association de ringuette Sainte-Julie, 15 000 $

.Base de plein air Jean-Jeune (Longueuil) 15 000 $

.Club activité physique Varennes 15 000 $

.Club de basketball les tornades de Longueuil 15 000 $

.Club de conditionnement physique de Boucherville 15 000 $

.Club de patinage artistique de Sainte-Julie 15 000 $

.Club de soccer Longueuil 15 000 $

.Club natation Boucherville 15 000 $

.Club taekwondo Boucherville 8 000 $

.Équipe natation Elite Longueuil 15 000 $

.Maison des jeunes de Varennes 10 000 $

.Société d’horticulture et d’écologie de Longueuil 1 500 $







