Un nouveau catalogue de revues numériques offert par la bibliothèque de Sainte-Julie

COMMUNIQUÉ– La bibliothèque de Sainte-Julie invite les abonnés à découvrir Biblimags, un catalogue de revues numériques. Plus de 6 000 titres de magazines sont ainsi disponibles en ligne gratuitement.

Les membres de la bibliothèque de Sainte-Julie ont notamment accès aux titres suivants à partir de la maison ou grâce à des applications sur appareil mobile : Véro, Sélection, Idées déco, L’actualité, Elle Québec, Cosmopolitan et bien d’autres en français, en anglais et en espagnol. Pour consulter l’un des magazines, les lecteurs doivent disposer d’une carte loisirs valide, se rendre sur le site du catalogue au biblio.ville.sainte-julie.qc.ca, cliquer sur le lien ressources numériques et chercher la base de données Biblimags. Les utilisateurs doivent créer un identifiant et un mot de passe pour accéder au catalogue.

La bibliothèque accessible

Malgré la pandémie de la COVID-19, la Ville de Sainte-Julie rappelle que la bibliothèque est ouverte et qu’il est possible d’arpenter les allées, utiliser les postes informatiques et les espaces de travail. Par contre, les conférences et événements se déroulent de façon virtuelle afin de respecter les consignes sanitaires.

Pour obtenir de l’information sur la nouvelle ressource en ligne Biblimags ou tout autre sujet, les usagers peuvent consulter le site Internet ou téléphoner au 450 922-7070.