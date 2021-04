Un prix Coup de chapeau est remis à Josée Robichaud pour son implication environnementale

Lors de la séance publique du lundi 19 avril, le conseil municipal a remis un prix Coup de chapeau à une Bouchervilloise d’exception, Josée Robichaud, pour son rôle important dans la cause environnementale et dans le domaine du recyclage.



De l’initiative personnelle au mouvement collectif



C’est lors de son tout premier emploi dans une entreprise de pièces de plastique que Josée Robichaud fut exposée au gaspillage et aux conséquences des déchets évitables. Elle comprend alors rapidement l’importance de trouver des solutions alternatives.



D’abord étudiante en sciences, c’est ensuite en travaillant dans le domaine de l’informatique qu’elle prend conscience de l’ampleur du phénomène. Elle entreprend alors des démarches pour trouver des entreprises spécialisées en recyclage. Elle s’implique personnellement en disposant convenablement des cartons utilisés dans le cadre de son travail.



Après s’être établie à Boucherville en 2006, elle poursuit ses objectifs de réduction des déchets. Ses actions en ce sens sont nombreuses, passant de la mise en place de boîtes de recyclage pour les crayons utilisés chez son employeur, à l’achat et l’ajout de plusieurs boîtes Zéro Déchet de TerraCycle® dans divers commerces de Boucherville et des environs. Elle assure la gestion de ces boîtes à l’aide de ses propres moyens et de quelques dons recueillis. Multipliant ses recherches, elle trouve également une façon de recycler les styromousses et les plastiques numéro 6, à l’aide de deux entreprises de recyclage. Ces items étant même refusés dans les écocentres, elle les recueille en grande quantité pour ensuite aller les porter chez ces deux sociétés et ainsi éviter l’enfouissement.



C’est avec beaucoup d’admiration que le conseil municipal a tenu à reconnaître l’implication et la générosité de Mme Robichaud. « Mme Robichaud est de ceux et celles qui font bouger les choses. Grâce à ses initiatives, elle contribue non seulement à réduire le gaspillage, mais elle rallie aussi la communauté autour d’une cause qui nous concerne tous. Merci à vous! », mentionne Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville.



Dans l’optique de réduire son empreinte écologique, Mme Robichaud encourage nos épiceries locales et participe également au mouvement Zéro Déchet.