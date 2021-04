Les personnes handicapées ou atteintes d’une maladie chronique invitées à se faire vacciner

Les personnes vivant avec un handicap ou atteintes d’une maladie chronique sont invitées à prendre rendez-vous pour être vaccinées contre la COVID-19.



À compter de demain (23 avril), les personnes âgées de moins de 60 ans souffrant d’une maladie chronique affectant le cœur, les poumons ou les reins, les gens atteint de diabète ou d’obésité pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner. La liste complète des maladies chroniques concernées est disponible ici. Ces personnes n’auront pas besoin de présenter une preuve de leur maladie pour recevoir le vaccin.



À compter du mardi 28 avril, les personnes présentant un handicap physique ou intellectuel et les gens atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Cette catégorie inclut les personnes atteintes d’une déficience motrice, auditive, visuelle ou du langage. Un aidant naturel qui accompagnera une personne au site de vaccination pourra être vacciné par la même occasion.



La façon la plus simple de prendre rendez-vous, c’est de se rendre sur le site web à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID. Les gens qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.



Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/