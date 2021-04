Croissance de l’emploi et stabilité du taux de chômage en mars

En mars, selon les résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’emploi a cru (+ 25 900; + 0,6 % par rapport au mois précédent) et le taux de chômage est resté stable à 6,4 % au Québec. L’emploi a progressé de 713 200 depuis mai 2020, ce qui correspond à un peu plus de 86 % des 825 900 emplois perdus entre février et avril 2020. En mars dernier, par rapport à février, l’emploi à temps plein a progressé (+ 47 400), alors que celui à temps partiel s’est replié (- 21 500). L’emploi était en croissance dans les secteurs public (+ 27 500) et privé (+ 11 400), tandis qu’il reculait chez les travailleurs indépendants (- 13 000). Le taux d’activité a augmenté de 0,3 point et s’est établi à 63,9 %. Le taux d’emploi a gagné 0,3 point et se chiffrait à 59,8 %. Au Canada, l’emploi a augmenté de 303 100 (+ 1,6 %) en mars. Le taux de chômage a baissé de 0,7 point et a atteint 7,5 %. Au cours des trois premiers mois de 2021, comparativement à la même période de 2020, l’emploi a baissé de 74 900 au Québec. Cette baisse provenait de l’emploi à temps partiel (- 50 100) et de celui à temps plein (- 24 900). Par rapport à la moyenne des trois premiers mois de 2020, le taux de chômage au Québec a augmenté de 1,3 point pour se fixer à 7,2 % (Canada : 8,4 %).