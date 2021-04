Nouveau livre : l’horticulteur bouchervillois Bertrand Dumont répond à vos questions sur le jardinage

Dans son nouveau livre fraîchement sorti de l’imprimerie, l’horticulteur bien connu Bertrand Dumont répond aux multiples questions susceptibles de germer dans l’esprit des jardiniers en herbe.

Horticulteur et baladodiffuseur de l’émission Radio légumes et Cie, Bertrand Dumont partage des savoir-faire qu’il a éprouvés dans son potager de Boucherville.

Dans ce guide, il prodigue des conseils très utiles sur toutes les étapes de jardinage, de la préparation du sol à la conservation, en passant par les semis, la plantation, l’entretien et la récolte.

Comment aménager un jardin potager? Comment cultiver l’ail, la ciboulette, les melons, les pak-choïs, les romarins, les tomates, ou encore les fleurs comestibles? Pourquoi les carottes se fendent-elles? Quelles sont les plantes compagnes et les parasites du basilic, des choux, des épinards, des panais, des radis ou des sarriettes? Qu’est-ce que le repiquage? Quelle est la différence entre les asperges vertes et les asperges blanches? Pourquoi tailler les tiges de certains légumes? Quels apports d’engrais fournir à telle ou telle plante? Quand entamer les semis à l’extérieur? Pourquoi ne devrait-on jamais manger des aubergines crues? Voilà autant de questions que l’auteur bouchervillois répond dans son dernier bouquin, le quarantième.

Cet ouvrage accompagne parfaitement les jardiniers souhaitant cultiver un potager, peu importe sa forme : en pot, en pleine terre, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Le jardin potager : Questions de jardiniers, réponses d’un horticulteur. Publié aux Éditions MultiMondes. Le livre est aussi disponible en format numérique.