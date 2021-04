L’inclusion de la diversité sexuelle dans les milieux aînés de la Montérégie, un enjeu crucial

Depuis le mois de novembre 2020, la Fondation Émergence organise dans le cadre de son programme Pour que vieillir soit gai, des tournées virtuelles de sensibilisation à travers tout le Québec. Ce mois-ci, c’est en Montérégie qu’elle s’arrête. Aux côtés de partenaires LGBTQ+ de la région, elle en profitera pour rencontrer les acteurs des milieux aînés et les sensibiliser quant aux réalités LGBTQ+.



On sait qu’environ 10 % des personnes aînées sont LGBTQ+. Toutefois, peu d’entre elles n’osent le révéler de peur d’être rejetées, surtout après tant d’années à avoir été confrontées à une société où l’homosexualité constituait un crime, un péché mortel et une maladie mentale.



« C’est une population qui a dû se cacher pour survivre et qui demeure aujourd’hui invisible, souligne Julien Rougerie, chargé de programmes à la Fondation Émergence. Elles ont fait face à de grands traumatismes à une époque où la religion, le système de santé et la justice stigmatisaient fortement ceux et celles appartenant aux communautés LGBTQ+. »



« Surtout en ce temps de pandémie, les personnes aînées LGBTQ+ font face à un terrible isolement, car elles se retrouvent strictement confinées dans des milieux où elles ne se sentent pas à l’aise d’être elles-mêmes. »



Des témoignages poignants



Cette tournée culminera avec une formation-conférence virtuelle ouverte à tous et toutes, qui aura lieu le jeudi 22 avril de 15 à 17h. Y seront abordés les réalités des personnes aînées LGBTQ+, ainsi que les bonnes pratiques et outils pour offrir des services et des milieux plus inclusifs. De plus, le témoignage d’une personne aînée LGBTQ+ de la Montérégie sera présenté pour donner une approche plus concrète et personnelle à cette formation. Une période de questions/réponses et d’échanges complètera le tout.



« Chaque personne a sa propre histoire et chacune d’elles mérite d’être entendue, affirme M. Rougerie. Il est très difficile pour les personnes âgées LGBTQ+ de se confier, car elles craignent d’être davantage isolées ou d’être victimes d’intimidation. Notre formation permet à tous et à toutes d’apprendre, et de revoir ses façons de faire pour être plus inclusifs. »



Un travail d’équipe



Cette formation-conférence virtuelle sera présentée en collaboration avec les organismes LGBTQ+ locaux JAG et Fierté agricole, ainsi que le CISSS de la Montérégie-Centre et la coordination régionale contre la maltraitance envers les personnes aînées. Elle est rendue possible grâce au financement du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Groupe Banque TD.



« Certains intervenants croient qu’il n’est pas nécessaire de se renseigner sur le sujet, mais au contraire, c’est primordial, signale Julien Rougerie. D’ailleurs, le déni de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre est considéré au Québec comme une forme de maltraitance d’après le plan d’action gouvernemental contre la maltraitance envers les aînés. »



Cette formation et les outils de sensibilisation du programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence sont disponibles sur demande pour accompagner les milieux aînés dans leur démarche d’inclusion, et ce, en prenant en compte leur réalité et les défis qui leur sont propres. L’organisation invite d’ailleurs les milieux formés à adhérer à sa Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans.



Intéressé par cette formation?

