Le Carrefour le Moutier doit se relocaliser

En raison du développement imminent du secteur et de la transformation de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, le Carrefour le Moutier, un organisme communautaire en prévention de la détresse sociale et psychologique, s’est vu obliger de se relocaliser, temporairement, à une nouvelle adresse au 219, rue Saint-Charles Ouest, à Longueuil.

Présent dans le secteur du métro Longueuil depuis maintenant plus de 50 ans, le Carrefour le Moutier est le seul organisme communautaire d’accueil, d’écoute et de référence, dans ce lieu où se retrouvent tant les personnes de passage, en transit, que celles qui habitent le quartier ou la Rive-Sud. D’ailleurs, le Carrefour le Moutier souhaite revenir dans le nouveau cœur urbain longueuillois avec la réalisation du projet immobilier collectif de la Maison de l’Accueil : un pôle de services sociocommunautaires où les citoyennes et citoyens auront accès à différents services complémentaires de prévention de la détresse sociale et psychologique, d’aide aux finances personnelles et de logement, d’installation et d’employabilité pour les nouveaux arrivants, de soutien aux personnes ainées, d’un centre de la petite enfance et le développement d’un espace citoyen pour tous.

Les services restent disponibles par téléphone : 450 679-7111, www.carrefourmoutier.org.