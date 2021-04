Découvrez Stradivarius à Vienne : La magie de l’époque des grands bals viennois!

Venez célébrer avec panache et élégance la magie de l’époque des grands bals viennois! Alexandre Da Costa, chef et soliste, vous invite à Vienne et vous offre un programme envoûtant composé de grandes valses viennoises comme le Beau Danube bleu et la Valse de l’Empereur, sans oublier la Tritsch Tratsch Polka et le Rondo de Mozart. L’interprétation de ces œuvres mythiques par Alexandre et les musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil se veut fidèle à la plus grande tradition viennoise, et repose sur le savoir-faire centenaire du Wiener Symphoniker (Orchestre symphonique de Vienne).



Ce concert virtuel, enregistré sans public au Théatre Plaza, ce lieu magique au cachet unique, sera agrémenté d’extraits d’un documentaire, deux fois distingués, Der Stehgeiger « Le violoniste debout », du réalisateur Sébastien Ventura. Dans ce documentaire tourné en 2016 à Vienne, Alexandre nous parle de son parcours de musicien. Il est à ce moment de retour à Vienne, ville où il a étudié le violon, pour diriger l’Orchestre symphonique de Vienne et enregistrer son album Stradivarius à l’Opéra.



Les billets du concert virtuel sont disponibles sur le site web de l’Orchestre symphonique de Longueuil