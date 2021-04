Une invitation aux voyages

Durant la pandémie, il a souvent été mentionné qu’il fallait se réinventer. C’est ce qu’a fait une concitoyenne de Longueuil en publiant son premier livre.

À la retraite depuis quelques années, Marie Daigneault ne pouvait plus voyager comme plusieurs d’entre nous. Durant six mois, elle s’est confinée dans sa cuisine pour produire le livre 50 sites Témoins de notre histoire. Ce livre met en valeur autant de monuments, d’églises et de centres historiques tout à fait magnifiques à travers le monde. Il décrit brièvement l’histoire des lieux et rappelle ainsi que le patrimoine architectural est riche et diversifié.

Pensons au Taj Mahal en Inde, aux immenses cathédrales européennes ou aux temples mayas. Quand on a la chance de les visiter, ils suscitent autant d’admiration que de questionnements. Comment nos ancêtres ont-ils pu les réaliser avec les outils de leur époque et pourquoi ? Le livre de 110 pages répond à ces questions. En plus, le lecteur peut visiter les endroits grâce à de courtes vidéos auxquelles il a accès avec son téléphone intelligent placé devant les codes QR. De belles découvertes attendent le lecteur.

Le livre est disponible à la librairie À lire à Longueuil, Le Fureteur à Saint-Lambert et chez Bouquinbec.ca.