Longueuil : une aide prolongée pour les propriétaires de frênes malades

La Ville de Longueuil a décidé de bonifier son programme d’aide financière pour l’abattage de frênes malades sur les terrains privés. Une fois adopté, ce changement réglementaire permettra d’étendre la période d’admissibilité au programme de manière à autoriser le versement d’une aide financière aux citoyens pour des travaux d’abattage qui ont été effectués à partir du 10 décembre 2018, donc une année supplémentaire par rapport au programme actuel.

Tout comme c’est le cas présentement, la Ville demandera toujours de produire une facture, un permis de coupe et une photo de l’arbre malade pour obtenir un remboursement de 150 $ par frêne malade abattu, 450 $ maximum par immeuble.



Cependant, avec le projet de règlement présenté le 23 mars, la Ville prévoit retirer l’exigence de déposer une demande d’aide financière dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle les travaux d’abattage ont été effectués.



Le projet de règlement devrait être soumis au conseil municipal de Longueuil pour adoption à la séance du 20 avril prochain. Rappelons que le mandat de créer le programme d’aide aux citoyens aux prises avec l’agrile du frêne a été adopté au conseil municipal à l’hiver 2018 ; le programme entrant en vigueur 2 ans plus tard, soit à l’hiver 2020. En quatre ans, le conseil a tenu six votes sur le sujet et chaque fois, la majorité des élus ont réaffirmé leur volonté de fournir aux citoyens une aide financière pour couper leurs frênes malades. Le programme devait prendre fin en date du 31 décembre 2021. Le règlement le prolonge jusqu’au 31 décembre 2022.

Bien qu’elle soit arrivée plus tardivement qu’initialement demandée, cette modification au programme a réjoui l’Opposition officielle au conseil, car ce changement avait été proposé par les membres de Longueuil Citoyen il y a plusieurs mois déjà.