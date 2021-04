De l’aide sur la Rive-Sud pour passer à travers la pandémie : Le mot clé : résilience

Résilience Rive-Sud est un projet pilote collectif de sensibilisation et de mobilisation communautaire en réponse au contexte pandémique, développé dans une optique de prévention de la détresse et de renforcement de l’entraide citoyenne.

Le projet, qui émane de la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud, est soutenu par le sous-comité résilience de l’agglomération de Longueuil et piloté par un comité d’organismes communautaires composé de:

L’Arc-en-ciel des Seigneuries : groupe d’entraide en santé mentale;

l’APAMM-RS;

Carrefour Le Moutier;

Santé mentale Québec Rive-Sud.

Résilience Rive-Sud désire informer des effets possibles de la pandémie sur soi et du fait même de favoriser la résilience dans un tel contexte. Ce projet souhaite permettre la mobilisation d’acteurs clés dans la communauté. Ces derniers seront sensibilisés aux enjeux en santé mentale et auront l’occasion d’être formés en tant que Sentinelle par Carrefour le Moutier.

Des ateliers participatifs sont offerts afin de mieux comprendre les effets possibles de la pandémie sur soi et outiller les participants afin de mettre en place des stratégies favorisant leur force intérieure: la capacité de résilience.

Pour s’informer sur le programme ou pour avoir accès au matériel didactique, il suffit de se rendre sur le site https://resiliencerivesud.com/calendrier/

Conçu comme un portail vers les vastes ressources communautaires, le site est non seulement une vitrine, mais un outil interactif d’auto-aide et référence primaire.