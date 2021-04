Les évaluateurs poursuivent leur tournée des résidences julievilloises

La Ville de Sainte-Julie informe ses citoyens que les évaluateurs mandatés par la Ville pour effectuer le maintien d’inventaire poursuivent leur tournée des résidences, notamment celles ayant subi des rénovations au cours des derniers mois.



L’entreprise JP Cadrin et Associés, évaluateurs agréés, a été mandatée pour effectuer ce maintien d’inventaire. Afin de limiter les visites en personne en raison de la pandémie de la COVID-19, une lettre sera envoyée aux résidents visés afin de répondre à un questionnaire en ligne qui permettra de transmettre les informations nécessaires pour effectuer la mise à jour du dossier d’évaluation. Celui-ci est confidentiel et sécurisé. Il est aussi possible de contacter l’évaluateur par téléphone en composant le numéro de téléphone indiqué sur la lettre.



Rappelons que cette procédure, obligatoire selon la Loi sur la fiscalité municipale, permet à l’évaluateur de s’assurer de l’exactitude des données en sa possession. Le rôle d’évaluation foncière est un inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité. Il indique la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle ou marchande. Il est déposé tous les trois ans. Les valeurs qui y sont inscrites tiennent compte des conditions du marché immobilier au 1er juillet de l’année qui précède le dépôt du rôle. À moins de modifications à la propriété, ces données sont valides pour la durée du rôle triennal.