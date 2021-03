500 000 $ de plus pour aider les PME de la Rive-Sud à redémarrer

Bonne nouvelle pour l’économie de la Rive-Sud, d’ici le 30 juin prochain, les entreprises de l’agglomération de Longueuil auront accès à du soutien financier et technique supplémentaire de l’ordre de 500 000 $ de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL). Cette contribution supplémentaire de 500 000 $ provient de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec,

Cette somme s’additionne à celle de 555 000 $ octroyée en octobre dernier

par DEC, qui a permis, à ce jour, d’aider près de 400 entreprises et de créer/maintenir plus de 1 000 emplois.

Parmi les nombreux enjeux auxquels font face les entreprises de l’agglomération de Longueuil : le manque de liquidités, les ruptures dans leurs chaînes d’approvisionnement, leur faible numérisation, l’attraction et la rétention de talents, ainsi que la révision de leur modèle d’affaires.

« Le gouvernement s’engage à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte », souligne Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.

« Tous les jours, nous constatons les impacts de la crise sur nos entreprises. Il est rassurant que le gouvernement fédéral soutienne une fois de plus nos PME et qu’il considère DEL comme l’allié indéfectible des entreprises », précise Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l’ensemble des villes de l’agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l’agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d’affaires spécialisé, et de favoriser l’attraction d’investisseur.