Quand les filles donnent l’exemple

On n’est jamais trop jeune pour prêcher par l’exemple. C’est ce que nous ont prouvé de belle façon Alexianne (10 ans) et sa petite sœur Charlie (5 ans) de Contrecœur.

À l’initiative de l’aînée, nos deux filles qui font preuve déjà d’une belle conscience sociale et environnementale ont entrepris la semaine dernière de profiter du beau temps pour aller ramasser au parc les déchets laissés à découvert par la fonte de la neige.

Bien entendu, ce geste spontané a suscité de belles réactions lorsque leur fière maman, Jessica Thibeault, a publié leur photo sur les réseaux sociaux.

« Ma grande m’a dit : « Maman, on va amener un sac poubelle et on va ramasser les déchets pour protéger la planète! », a écrit cette dernière. Sa petite sœur a embarqué dans son idée. Je suis tellement fière de l’action citoyenne de mes filles! »

Professeure d’histoire au secondaire, Mme Thibeault a admis lors de son échange avec La Relève que son cœur était comblé par le geste d’Alexianne et Charlie.

« Alexianne a toujours été conscientisée par la pollution et ses impacts sur la planète, explique l’enseignante. Lorsqu’on marche en nature, elle ramasse souvent les déchets qu’elle voit sur son passage. Une dame les a remerciées et félicitées de ramasser les déchets dans le parc. L’impact de la pollution sur la planète, c’est quelque chose dont on parle à la maison. On recycle et on composte religieusement! »

Maintenant que ce bel exemple a été donné, on ne peut qu’espérer que d’autres, à leur tour, mettent la main à la pâte et aident à embellir nos espaces verts pour la belle saison qui s’en vient. À vos sacs!