L’École nationale d’aérotechnique prépare l’immersion d’un avion

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) réalise actuellement un projet pédagogique hors de l’ordinaire grâce au savoir-faire de ses étudiants, accompagnés de leurs professeurs, qui donneront une nouvelle vie à l’un de leurs 38 aéronefs. À l’issue du projet ÉNA H2O, le Piper Aztec C GNMA de l’ÉNA ira terminer sa carrière en étant immergé dans un site de plongée du Québec.



Mettre en pratique ses acquis de façon écologique

Après avoir reçu un nouvel appareil à l’automne 2020, l’ÉNA souhaitait se départir de l’un de ses plus vieux appareils. Serge Rancourt, professeur au Département préenvol de l’ÉNA et Pierre Olivier Dubois, ingénieur et chef de secteur Robotique et automatisation au Centre technologique en aérospatiale (CTA), également affilié au cégep Édouard-Montpetit, ont eu l’idée de donner une nouvelle vocation pédagogique à un avion Piper Aztec de l’École, un aéronef qui soulignera son 60e anniversaire à l’été 2021, dont 29 années passées à l’ÉNA. Grands passionnés d’aviation et de plongée, ils ont proposé à la direction de l’École un projet pédagogique qui allait rassembler les étudiants en favorisant leur persévérance et leur réussite scolaire.



En appliquant les règles et procédures de leur formation, les étudiants ont pour objectif de démanteler l’avion, permettre sa livraison et ensuite l’assembler en vue de son immersion au fond d’un site de plongée. Étendu sur l’ensemble de la session d’hiver, le projet ÉNA H2O suscite beaucoup d’intérêt.



« L’objectif du projet est d’impliquer les étudiants qui apprennent à entretenir, inspecter et réparer des avions et des hélicoptères, afin qu’ils préparent cet avion pour lui donner une seconde vocation, servir la plongée », souligne le responsable du projet Serge Rancourt. Chaque semaine, des étudiants de première année du programme y participent dans le cadre des activités d’aide à la réussite du Centre d’activités techniques de l’ÉNA. Des étudiants en troisième année mettent aussi la main à la pâte et s’attaquent aux tâches plus complexes. »



En plus de respecter les mesures sanitaires mises en place dans le cadre des cours en raison de la pandémie, les étudiants doivent également s’assurer de respecter à la lettre les procédures de décontamination.



Un projet rassembleur à découvrir en vidéo

Dès le début du projet ÉNA H2O, l’intérêt s’est rapidement fait sentir au sein de la communauté de l’ÉNA.



« ÉNA H2O est un projet très rassembleur, souligne son directeur Pascal Désilets. En plus des différentes étapes réalisées par les étudiants de l’ÉNA et leurs professeurs pour préparer l’appareil, les départements de littérature et de langues ont lancé un concours invitant les étudiants à rédiger de courtes phrases sur le thème de l’envol, qui seront lues lors de la journée de la culture, le 7 avril, et pourraient même se retrouver sur l’appareil. Afin de partager l’évolution du projet avec les passionnés d’aéro et de plongée, l’ÉNA documentera toute l’opération jusqu’en juin, en produisant une série de six capsules vidéo diffusées sur sa chaîne YouTube, grâce à la collaboration de deux étudiants. »



Question de piquer la curiosité des adeptes, le lieu de l’immersion de l’avion sera dévoilé plus tard en mai. Il est fort à parier que les plongeurs seront nombreux à se joindre aux amateurs d’aviation qui suivront cette belle aventure sur les réseaux sociaux.



Suivez la série ÉNA H2O sur la chaîne YouTube de www.youtube.com/ENAerotechnique.