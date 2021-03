Décès de l’ancien conseiller municipal Jean Beaudry : la Ville de Boucherville met ses drapeaux en berne

La Ville de Boucherville met ses drapeaux en berne jusqu’au 19 mars prochain à la suite du décès de l’ancien conseiller municipal Jean Beaudry survenu le 6 mars dernier, à l’âge de 82 ans. M. Beaudry a représenté le quartier 3 dans l’équipe de l’ancien maire Hugues Aubertin de 1986 à 1990.



Un passage en politique remarqué

La contribution de M. Beaudry à la municipalité aura laissé une influence positive sur le fonctionnement qu’on y connaît aujourd’hui. En effet, c’est à M. Beaudry que nous devons la création d’un Service des communications au sein de la municipalité. Il aura également représenté la Ville de Boucherville au Fonds du patrimoine de Boucherville et au Comité d’organisation des fêtes du 325e anniversaire de fondation de la municipalité dont les festivités furent un succès. Il aura de plus assumé diverses responsabilités confiées par le maire :



• Délégué aux communications et informations de la Ville ainsi qu’aux relations avec les citoyens dont le mandat du développement d’un plan global de communication

• Membre de la Commission de la sécurité publique

• L’Ordre du mérite (ce programme de reconnaissance citoyenne existe encore aujourd’hui)

• Conseiller délégué au dossier des assurances

• Président de l’Office municipal d’habitation de Boucherville

• Conseiller délégué à la Corporation de développement économique de Boucherville

• Conseiller délégué au Comité des priorités

• Conseiller délégué au Comité de la sécurité publique



Rappelons que c’est notamment grâce à M. Hugues Aubertin et aux membres de son équipe, dont faisait partie M. Beaudry, que le développement accru du parc industriel de Boucherville s’est fait. Ce parc industriel est aujourd’hui parmi l’un des plus importants du Québec.



« Au nom des membres du conseil municipal, en mon nom personnel et de l’administration municipale, je tiens à offrir à la famille et aux proches de M. Jean Beaudry nos plus sincères condoléances. Nous nous souviendrons assurément de son apport à l’histoire de notre Ville. » de dire Jean Martel.



Selon les volontés de la famille, la Ville de Boucherville effectuera un don à la Fondation Papillon.