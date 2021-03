Au tour des 70 ans et plus de se faire vacciner

Le processus de vaccination de la population s’accélère en Montérégie. Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La façon la plus simple, c’est de prendre rendez-vous sur le web à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID. Les gens qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

Rappelons qu’il est inutile de se présenter dans un centre de vaccination si vous n’avez pas de rendez-vous ou si vous ne faites pas partie des clientèles invitées à se faire vacciner. Le vaccin est offert selon l’ordre de priorité déterminé par le Comité sur l’immunisation du Québec afin de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Ultimement, toutes les personnes qui le désirent pourront recevoir le vaccin gratuitement.

Plus de 74 700 Montérégiens vaccinés

Jusqu’à maintenant, 74 786 doses ont été administrées à la population de la Montérégie. « J’encourage fortement toutes les clientèles cibles à se faire vacciner », affirme Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie. « La vaccination est l’outil ultime qui nous permettra de retrouver comme on le souhaite tous une vie normale, insiste-t-elle, tout en rappelant qu’une fois le vaccin reçu, il est essentiel de continuer à respecter les mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation sociale et l’hygiène des mains. »

Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/