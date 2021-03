La bibliothèque de Sainte-Julie lance son nouveau bulletin hebdomadaire

COMMUNIQUÉ – La bibliothèque municipale de Sainte-Julie est fière d’offrir aux personnes aînées sa nouvelle publication En lisant su’l’perron, un hebdomadaire qui permet de remémorer des souvenirs, susciter des échanges et surtout passer un bon moment.

Cette publication fait suite au projet d’animation hors les murs de la bibliothèque En lisant su’l’perron, un projet mis sur pied il y a quatre ans avec des bénévoles, qui s’adresse aux résidences de personnes âgées du territoire. Ce programme, très populaire auprès des aînés, comprend des lectures de textes, saynètes et chansons sur des thèmes variés. Comme la pandémie ne permet plus les visites dans les résidences, les responsables du projet cherchaient un moyen de rejoindre leur clientèle pour stimuler leur goût de la lecture et leur changer les idées.

Le nouveau bulletin est distribué aux résidences participantes et est maintenant disponible sur le site Web de la Ville dans la section publications. Son format court et ses thèmes diversifiés (les Fridolinades, le burlesque, etc.) rejoignent les intérêts d’une clientèle variée. Des liens cliquables vers des ressources externes bonifient la version électronique.

Source : Ville de Sainte-Julie