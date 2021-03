Des panneaux à affichage numérique bientôt dans les abribus de la Rive-Sud

Cent vingt panneaux à affichage numérique dynamique seront déployés et répartis dans autant d’abribus, sur le réseau de l’agglomération de Longueuil.

Le contrat a été accordé à l’entreprise montréalaise Solotech au cout d’un peu plus de 2 millions $ et comprend 79 panneaux à recharge solaire et 41 à recharge électrique. Il inclut l’acquisition et l’installation des 120 panneaux ainsi que les licences et le soutien technique pour une période de cinq ans.

« C’est une excellente nouvelle pour notre clientèle. Maintenant, cette dernière pourra consulter les horaires des prochains passages en temps réel ou planifié, les perturbations de service et les messages d’intérêt à même leur arrêt. Ces afficheurs répondront à une demande de nos clients d’être mieux informés aux arrêts. Cette solution viendra s’ajouter au développement de l’application Chrono, qui permet à nos clients depuis plus deux ans déjà de mieux planifier leurs déplacements », explique Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Deux technologies seront utilisées pour l’implantation de ces afficheurs. La recharge solaire sera installée aux endroits sans alimentation électrique et l’alimentation électrique pour les autres.

La réalisation de ce projet est possible grâce aux résultats d’un projet pilote, débuté en 2018, qui a permis au RTL de tester la technologie, la durabilité des équipements et l’accessibilité pour la clientèle avec des besoins particuliers avec les organismes du milieu. L’installation de ces afficheurs se fera au cours de l’année.

Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun.