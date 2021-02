Jacques Castonguay, l’ange gardien du patrimoine religieux n’est plus

L’ami du patrimoine religieux, son ange gardien, n’est plus. Jacques Castonguay est décédé le 22 février dernier à l’âge de 74 ans.

Longtemps président de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Famille, M. Castonguay était, au cours des dernières années, responsable des immeubles et du patrimoine. Sa contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel et religieux est immense. Il a veillé à la préservation de l’église Sainte-Famille construite en 1801 de manière rigoureuse et soutenue, et sous sa gouverne, plusieurs projets majeurs de restauration ont été réalisés.

Mentionnons tout d’abord la construction en 1995 du nouvel orgue Casavant installé à l’intérieur du magnifique buffet, puis la restauration du maître-autel de l’église Sainte-Famille qui s’est échelonnée sur quatre ans pour se terminer en 2015.

M. Castonguay a aussi permis la réalisation du musée d’art sacré qui se trouve à la sacristie de l’église Sainte-Famille. Inauguré en 2017 à l’occasion du 350e anniversaire de la fondation de la Ville de Boucherville, il recèle près d’une cinquantaine de pièces anciennes. Cette même année, M. Castonguay supervise les célébrations solennelles du 300e anniversaire du décès de Pierre-Boucher, en présence de huit évêques à l’église Sainte-Famille.

Plus récemment, il réussit, grâce à l’obtention d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec, à donner le feu vert aux travaux de restauration des vitraux de l’église.

Un homme de cœur

L’abbé Jean-Pierre Camerlain se souvient de M. Castonguay comme étant « un homme très engagé au niveau liturgique et qui s’occupait beaucoup de sa famille. »

« Notre père représentait beaucoup pour nous comme pour son entourage et sa communauté. Son départ hâtif a créé une onde de choc et c’est à ce moment qu’on a pu se rendre compte de l’impact qu’il avait dans la vie de bien des gens. De ces gens qui avaient l’occasion de le croiser, il n’en laissait que bien peu indifférents. Il s’investissait corps et âme dans tous les dossiers qu’il entreprenait et il tirait une énorme fierté des contributions qu’il a pu laisser à nous tous en héritage. Toutefois, c’était sa famille qui était la plus importante à ses yeux. Nous, ses quatre enfants, avons hérité de ce précieux legs. Papa restera à jamais dans nos cœurs et nos pensées. »

M. Castonguay laisse dans le deuil ses quatre enfants ainsi que toute la communauté de la paroisse Sainte-Famille.