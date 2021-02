Sylvie Parent ne sollicitera pas un second mandat à la mairie de Longueuil

À la surprise de plus d’un, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent a annoncé mercredi dernier, qu’elle ne solliciterait pas un second mandat lors des élections municipales de novembre prochain. Sylvie Parent a occupé des fonctions de conseillère municipale de 2009 2017 et de mairesse de Longueuil, depuis quatre ans.

« Au cours des huit mois qui me séparent de la fin de mon mandat, j’entends consacrer toutes mes énergies à concrétiser quatre projets qui transformeront à jamais le visage de notre ville. Je travaillerai sans relâche pour qu’on annonce enfin, après plus de 50 ans d’attente, un réel mode de transport structurant au bénéfice des citoyens de Longueuil tout autant que de ceux des villes de notre agglomération. Il en va de même pour les trois grands équipements que les élus du conseil de ville ont priorisés au plan municipal 2017-2021, à savoir la maison des aînés, le complexe culturel de Longueuil et le complexe aquatique.

J’annonce également que je demeurerai cheffe du parti Action Longueuil – équipe Sylvie Parent pour une durée maximale de 60 jours. Il appartiendra ensuite aux élus actuels et à ses membres de décider de l’avenir du parti.

Enfin, la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat me donnera une liberté d’action

complètement différente, dénuée de calculs politiques ou de contraintes électorales, et surtout, une liberté de parole rarement vue dans le monde municipal longueuillois.

C’est ainsi que je compte aborder certains enjeux importants, dont certains trainent dans notre paysage local depuis trop longtemps. Je le ferai au seul bénéfice d’alimenter la réflexion de nos citoyennes et citoyens » a aussi précisé madame Parent.



Son annonce a eu l’effet d’une onde de choc car, en entrevue à un média télévisé, en décembre dernier, elle avait clairement indiqué son intention de solliciter un nouveau mandat le 7 novembre prochain. L’annonce de son retrait de la mairie de Longueuil sonne aussi la cloche du départ d’une inattendue mais imminente course à la chefferie de cette formation politique.