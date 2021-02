Relâche scolaire à Boucherville: Jouer dehors ou à la maison, en ligne ou en réel

C’est bientôt la relâche scolaire, et ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie qu’il n’y a pas d’activités amusantes à faire en famille. À Boucherville, les possibilités sont nombreuses, pour jouer dehors, mais aussi à la maison. En effet, puisqu’elle a dû annuler les camps de jour, la Ville de Boucherville a concocté une programmation virtuelle diversifiée.

Impossible de s’ennuyer durant ces quelques jours de vacances, mais si vous êtes en panne d’idées, voici des suggestions toutes simples, mais combien divertissantes !

Beau temps pour glisser, patiner, skier et marcher

Pour ceux qui désirent s’amuser dehors, à Boucherville, on peut dévaler, en tapis magique ou en traineau, trois pentes à glisser situées aux parcs des Gouverneurs, Vincent-d’Indy et Pierre-Laporte.

On peut aussi patiner aux parcs Arthur-Dumouchel, du Bois-de-Brouage, Vincent-d’Indy, des Gouverneurs, Marguerite-Aubin-Tellier, De Picardie, Pierre-Boucher, Sabrevois et Pierre-Laporte où l’on retrouve aussi un anneau glacé.

L’épais tapis de neige permet également de s’adonner au ski de fond. Le Club de golf offre un intéressant parcours de 3,5 km, ainsi que le parc national des Îles-de-Boucherville. À ce dernier endroit, on peut également faire de la raquette, du fatbike, ou tout simplement marcher dans ce paysage enchanteur. Toute l’information se trouve sur le site Internet de la Sépaq.

Marcher n’est peut-être pas l’activité la plus emballante pour les enfants, mais tout dépend de l’endroit. Les parcs du boisé Du Tremblay, de la Frayère ou de la Futaie proposent de belles randonnées en nature, comme si vous étiez à la campagne… ou presque.

« Nos p’tits plaisirs »

« Nos p’tits plaisirs » de la Ville de Boucherville sont de retour. Le microsite et la programmation ont été bonifiés afin d’offrir une plateforme unique proposant un éventail d’activités. Amateurs de plein air, d’art, d’aventure, de cuisine ou encore de sport seront servis. La programmation se décline en trois catégories : Semaine de relâche, Sports et plein air et Art et culture.

À la maison et à l’abri du froid, la Ville propose des activités en ligne pour égayer vos journées. Dehors, par exemple, elle vous suggère de vous amuser à faire voler un cerf-volant sur le terrain de soccer du parc Vincent-d’Indy, en collaboration avec Cerf-volant Coriolis ou de vous initier au fatbike au parc Pierre-Laporte grâce à un service de prêt de huit vélos et casques en collaboration avec le Centre national de cyclisme de Bromont.

La programmation peut être consultée sur le site Web www.nosptitsplaisirs

Enfin, signalons que le Complexe aquatique Marie-Eve-Cormier et le Centre des glaces Gilles-Chabot seront ouverts.